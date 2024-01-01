50 000 южнокорейских вон в непальские рупии

Сконвертируйте KRW в NPR по реальному обменному курсу

₩1,000 KRW = ₨0,09657 NPR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса KRW к NPR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NPR
1 KRW в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09970,1022
Низкий0,09620,0962
В среднем0,09780,0996
Изменение-3.14%-1.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 KRW к NPR

За последние 30 дней максимальный курс KRW к NPR составил 0,0997, а минимальный — 0,0962. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0978. Изменение курса KRW к NPR в процентном соотношении составило -3.14.

За последние 90 дней максимальный курс KRW к NPR составил 0,1022, а минимальный — 0,0962. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0996. Изменение курса KRW к NPR в процентном соотношении составило -1.53.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график KRW к NPR

Популярные валюты

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для южнокорейских вон

KRW в USD

KRW в EUR

KRW в CAD

KRW в AUD

KRW в GBP

KRW в INR

KRW в SGD

KRW в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Непальская рупия
1 KRW0,09657 NPR
5 KRW0,48283 NPR
10 KRW0,96565 NPR
20 KRW1,93130 NPR
50 KRW4,82826 NPR
100 KRW9,65651 NPR
250 KRW24,14128 NPR
500 KRW48,28255 NPR
1000 KRW96,56510 NPR
2000 KRW193,13020 NPR
5000 KRW482,82550 NPR
10000 KRW965,65100 NPR
20000 KRW1 931,30200 NPR
30000 KRW2 896,95300 NPR
40000 KRW3 862,60400 NPR
50000 KRW4 828,25500 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Южно-Корейский вон
1 NPR10,35570 KRW
5 NPR51,77850 KRW
10 NPR103,55700 KRW
20 NPR207,11400 KRW
50 NPR517,78500 KRW
100 NPR1 035,57000 KRW
250 NPR2 588,92500 KRW
500 NPR5 177,85000 KRW
1000 NPR10 355,70000 KRW
2000 NPR20 711,40000 KRW
5000 NPR51 778,50000 KRW
10000 NPR103 557,00000 KRW