1 камбоджийский риель в российские рубли
Сконвертируйте KHR в RUB по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к RUB
1 KHR = 0,02349 RUB
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в российские рубли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Российский рубль / Камбоджийский риель
|1 RUB
|42.56330 KHR
|5 RUB
|212.81650 KHR
|10 RUB
|425.63300 KHR
|20 RUB
|851.26600 KHR
|50 RUB
|2128.16500 KHR
|100 RUB
|4256.33000 KHR
|250 RUB
|10640.82500 KHR
|500 RUB
|21281.65000 KHR
|1000 RUB
|42563.30000 KHR
|2000 RUB
|85126.60000 KHR
|5000 RUB
|212816.50000 KHR
|10000 RUB
|425633.00000 KHR