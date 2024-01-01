10 тысяч исландских крон в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте ISK в LKR по реальному обменному курсу

10 000 isk
22 056,10 lkr

kr1,000 ISK = Sr2,206 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,22122,2212
Низкий2,18542,1046
В среднем2,20072,1730
Изменить0.66%3.35%
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Соотношение 1 ISK к LKR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к LKR составил 2,2212, а минимальный — 2,1854. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,2007. Изменение курса ISK к LKR в процентном соотношении составило 0.66.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к LKR составил 2,2212, а минимальный — 2,1046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1730. Изменение курса ISK к LKR в процентном соотношении составило 3.35.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Шри-Ланкийская рупия
1 ISK2,20561 LKR
5 ISK11,02805 LKR
10 ISK22,05610 LKR
20 ISK44,11220 LKR
50 ISK110,28050 LKR
100 ISK220,56100 LKR
250 ISK551,40250 LKR
500 ISK1 102,80500 LKR
1000 ISK2 205,61000 LKR
2000 ISK4 411,22000 LKR
5000 ISK11 028,05000 LKR
10000 ISK22 056,10000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Исландская крона
1 LKR0,45339 ISK
5 LKR2,26695 ISK
10 LKR4,53390 ISK
20 LKR9,06780 ISK
50 LKR22,66950 ISK
100 LKR45,33900 ISK
250 LKR113,34750 ISK
500 LKR226,69500 ISK
1000 LKR453,39000 ISK
2000 LKR906,78000 ISK
5000 LKR2 266,95000 ISK
10000 LKR4 533,90000 ISK