История обменного курса исландская крона–шри-ланкийские рупии

Обменный курс исландская крона/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 2,206, отражая изменение в размере -0.285% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.057% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,225, и минимумом, равным 2,195, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.305% увеличение стоимости.