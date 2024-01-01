2 000 индонезийских рупий в маврикийские рупии
Сконвертируйте IDR в MUR по реальному обменному курсу
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|1 IDR в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0030
|0,0030
|Низкий
|0,0029
|0,0028
|В среднем
|0,0029
|0,0029
|Изменить
|0.50%
|-1.08%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к MUR
За последние 30 дней максимальный курс IDR к MUR составил 0,0030, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0029. Изменение курса IDR к MUR в процентном соотношении составило 0.50.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к MUR составил 0,0030, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0029. Изменение курса IDR к MUR в процентном соотношении составило -1.08.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Индонезийская рупия
|1 MUR
|346,59700 IDR
|5 MUR
|1 732,98500 IDR
|10 MUR
|3 465,97000 IDR
|20 MUR
|6 931,94000 IDR
|50 MUR
|17 329,85000 IDR
|100 MUR
|34 659,70000 IDR
|250 MUR
|86 649,25000 IDR
|500 MUR
|173 298,50000 IDR
|1000 MUR
|346 597,00000 IDR
|2000 MUR
|693 194,00000 IDR
|5000 MUR
|1 732 985,00000 IDR
|10000 MUR
|3 465 970,00000 IDR