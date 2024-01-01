2 000 индонезийских рупий в маврикийские рупии

Сконвертируйте IDR в MUR по реальному обменному курсу

2 000 idr
5,77 mur

Rp1,000 IDR = ₨0,002885 MUR

Среднерыночный курс в 10:52
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1 IDR в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00300,0030
Низкий0,00290,0028
В среднем0,00290,0029
Изменить0.50%-1.08%
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Соотношение 1 IDR к MUR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MUR составил 0,0030, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0029. Изменение курса IDR к MUR в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MUR составил 0,0030, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0029. Изменение курса IDR к MUR в процентном соотношении составило -1.08.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9181,3451,4941,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,12611,4641,6271,4940,8438,506
1 SGD0,74462,2260,68311,1111,020,5755,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Маврикийская рупия
1 IDR0,00289 MUR
5 IDR0,01443 MUR
10 IDR0,02885 MUR
20 IDR0,05770 MUR
50 IDR0,14426 MUR
100 IDR0,28852 MUR
250 IDR0,72130 MUR
500 IDR1,44260 MUR
1000 IDR2,88519 MUR
2000 IDR5,77038 MUR
5000 IDR14,42595 MUR
10000 IDR28,85190 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Индонезийская рупия
1 MUR346,59700 IDR
5 MUR1 732,98500 IDR
10 MUR3 465,97000 IDR
20 MUR6 931,94000 IDR
50 MUR17 329,85000 IDR
100 MUR34 659,70000 IDR
250 MUR86 649,25000 IDR
500 MUR173 298,50000 IDR
1000 MUR346 597,00000 IDR
2000 MUR693 194,00000 IDR
5000 MUR1 732 985,00000 IDR
10000 MUR3 465 970,00000 IDR