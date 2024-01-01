10 маврикийских рупий в индонезийские рупии
Сконвертируйте MUR в IDR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MUR в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|349,2870
|354,3810
|Низкий
|329,6500
|329,6500
|В среднем
|341,2619
|343,3638
|Изменить
|0.91%
|1.06%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к IDR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к IDR составил 349,2870, а минимальный — 329,6500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 341,2619. Изменение курса MUR к IDR в процентном соотношении составило 0.91.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к IDR составил 354,3810, а минимальный — 329,6500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 343,3638. Изменение курса MUR к IDR в процентном соотношении составило 1.06.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Индонезийская рупия
|1 MUR
|346,48000 IDR
|5 MUR
|1 732,40000 IDR
|10 MUR
|3 464,80000 IDR
|20 MUR
|6 929,60000 IDR
|50 MUR
|17 324,00000 IDR
|100 MUR
|34 648,00000 IDR
|250 MUR
|86 620,00000 IDR
|500 MUR
|173 240,00000 IDR
|1000 MUR
|346 480,00000 IDR
|2000 MUR
|692 960,00000 IDR
|5000 MUR
|1 732 400,00000 IDR
|10000 MUR
|3 464 800,00000 IDR