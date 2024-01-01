1 тысяча маврикийских рупий в индонезийские рупии

Сконвертируйте MUR в IDR по реальному обменному курсу

1 000 mur
346 480 idr

₨1,000 MUR = Rp346,5 IDR

Среднерыночный курс в 13:04
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий349,2870354,3810
Низкий329,6500329,6500
В среднем341,2619343,3638
Изменить0.91%1.06%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к IDR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к IDR составил 349,2870, а минимальный — 329,6500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 341,2619. Изменение курса MUR к IDR в процентном соотношении составило 0.91.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к IDR составил 354,3810, а минимальный — 329,6500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 343,3638. Изменение курса MUR к IDR в процентном соотношении составило 1.06.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Индонезийская рупия
1 MUR346,48000 IDR
5 MUR1 732,40000 IDR
10 MUR3 464,80000 IDR
20 MUR6 929,60000 IDR
50 MUR17 324,00000 IDR
100 MUR34 648,00000 IDR
250 MUR86 620,00000 IDR
500 MUR173 240,00000 IDR
1000 MUR346 480,00000 IDR
2000 MUR692 960,00000 IDR
5000 MUR1 732 400,00000 IDR
10000 MUR3 464 800,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Маврикийская рупия
1 IDR0,00289 MUR
5 IDR0,01443 MUR
10 IDR0,02886 MUR
20 IDR0,05772 MUR
50 IDR0,14431 MUR
100 IDR0,28862 MUR
250 IDR0,72154 MUR
500 IDR1,44309 MUR
1000 IDR2,88617 MUR
2000 IDR5,77234 MUR
5000 IDR14,43085 MUR
10000 IDR28,86170 MUR