История обменного курса индонезийская рупия–маврикийские рупии

Обменный курс индонезийская рупия/маврикийские рупии сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.067% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.890% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.852% уменьшение стоимости.