2 000 венгерских форинтов в новые израильские шекели

Сконвертируйте HUF в ILS по реальному обменному курсу

2 000 huf
20,34 ils

Ft1,000 HUF = ₪0,01017 ILS

Среднерыночный курс в 07:38
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 HUF в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01030,0105
Низкий0,01000,0100
В среднем0,01010,0102
Изменить0.77%-0.09%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HUF к ILS

За последние 30 дней максимальный курс HUF к ILS составил 0,0103, а минимальный — 0,0100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0101. Изменение курса HUF к ILS в процентном соотношении составило 0.77.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к ILS составил 0,0105, а минимальный — 0,0100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0102. Изменение курса HUF к ILS в процентном соотношении составило -0.09.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7741,3711,34418,32683,6241,494
1 EUR1,08910,8421,4931,46419,95191,0411,627
1 GBP1,2931,18711,7731,73823,689108,0961,931
1 CAD0,7290,670,56410,9813,36360,9791,089

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерских форинтов

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Израильский новый шекель
2000 HUF20,33560 ILS
5000 HUF50,83900 ILS
10000 HUF101,67800 ILS
15000 HUF152,51700 ILS
20000 HUF203,35600 ILS
30000 HUF305,03400 ILS
40000 HUF406,71200 ILS
50000 HUF508,39000 ILS
60000 HUF610,06800 ILS
100000 HUF1 016,78000 ILS
150000 HUF1 525,17000 ILS
200000 HUF2 033,56000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Венгерский форинт
1 ILS98,34960 HUF
5 ILS491,74800 HUF
10 ILS983,49600 HUF
20 ILS1 966,99200 HUF
50 ILS4 917,48000 HUF
100 ILS9 834,96000 HUF
250 ILS24 587,40000 HUF
500 ILS49 174,80000 HUF
1000 ILS98 349,60000 HUF
2000 ILS196 699,20000 HUF
5000 ILS491 748,00000 HUF
10000 ILS983 496,00000 HUF