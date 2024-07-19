10 израильских новых шекелей в венгерские форинты

Сконвертируйте ILS в HUF по реальному обменному курсу

10 ils
984 huf

₪1,000 ILS = Ft98,39 HUF

Среднерыночный курс в 14:50
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий99,9121100,0360
Низкий97,355295,6826
В среднем98,664497,7641
Изменить-0.72%0.13%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к HUF

За последние 30 дней максимальный курс ILS к HUF составил 99,9121, а минимальный — 97,3552. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 98,6644. Изменение курса ILS к HUF в процентном соотношении составило -0.72.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к HUF составил 100,0360, а минимальный — 95,6826. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 97,7641. Изменение курса ILS к HUF в процентном соотношении составило 0.13.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1581,4951,6270,96819,508
1 GBP1,18611,292108,1541,7731,931,14823,145
1 USD0,9180,774183,721,3731,4940,88917,916
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Венгерский форинт
1 ILS98,39390 HUF
5 ILS491,96950 HUF
10 ILS983,93900 HUF
20 ILS1 967,87800 HUF
50 ILS4 919,69500 HUF
100 ILS9 839,39000 HUF
250 ILS24 598,47500 HUF
500 ILS49 196,95000 HUF
1000 ILS98 393,90000 HUF
2000 ILS196 787,80000 HUF
5000 ILS491 969,50000 HUF
10000 ILS983 939,00000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Израильский новый шекель
2000 HUF20,32640 ILS
5000 HUF50,81600 ILS
10000 HUF101,63200 ILS
15000 HUF152,44800 ILS
20000 HUF203,26400 ILS
30000 HUF304,89600 ILS
40000 HUF406,52800 ILS
50000 HUF508,16000 ILS
60000 HUF609,79200 ILS
100000 HUF1 016,32000 ILS
150000 HUF1 524,48000 ILS
200000 HUF2 032,64000 ILS