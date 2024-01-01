Фиджийские доллары в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте FJD в KYD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = $0,3663 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к KYD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 FJD в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36740,3749
Низкий0,35980,3598
В среднем0,36370,3670
Изменение0.25%1.42%
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Соотношение 1 FJD к KYD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к KYD составил 0,3674, а минимальный — 0,3598. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3637. Изменение курса FJD к KYD в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к KYD составил 0,3749, а минимальный — 0,3598. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3670. Изменение курса FJD к KYD в процентном соотношении составило 1.42.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Доллар Каймановых островов
1 FJD0,36625 KYD
5 FJD1,83127 KYD
10 FJD3,66253 KYD
20 FJD7,32506 KYD
50 FJD18,31265 KYD
100 FJD36,62530 KYD
250 FJD91,56325 KYD
500 FJD183,12650 KYD
1000 FJD366,25300 KYD
2000 FJD732,50600 KYD
5000 FJD1 831,26500 KYD
10000 FJD3 662,53000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Фиджийский доллар
1 KYD2,73035 FJD
5 KYD13,65175 FJD
10 KYD27,30350 FJD
20 KYD54,60700 FJD
50 KYD136,51750 FJD
100 KYD273,03500 FJD
250 KYD682,58750 FJD
500 KYD1 365,17500 FJD
1000 KYD2 730,35000 FJD
2000 KYD5 460,70000 FJD
5000 KYD13 651,75000 FJD
10000 KYD27 303,50000 FJD