دولار فيجي إلى دولار جزر كايمان

تحويل FJD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
365.66 kyd

1.00000 FJD = 0.36566 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:53 UTC
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FJD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0650588.42981.43841.662320.9649518.2
1GBP1.154811.22995102.1211.661111.91971.1143321.0179
1USD0.938950.813041183.02881.350551.560790.90617.0884
1INR0.01130840.009792280.01204410.0162660.01879820.01091190.205813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار جزر كايمان
1 FJD0.36566 KYD
5 FJD1.82829 KYD
10 FJD3.65657 KYD
20 FJD7.31314 KYD
50 FJD18.28285 KYD
100 FJD36.56570 KYD
250 FJD91.41425 KYD
500 FJD182.82850 KYD
1000 FJD365.65700 KYD
2000 FJD731.31400 KYD
5000 FJD1828.28500 KYD
10000 FJD3656.57000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار فيجي
1 KYD2.73481 FJD
5 KYD13.67405 FJD
10 KYD27.34810 FJD
20 KYD54.69620 FJD
50 KYD136.74050 FJD
100 KYD273.48100 FJD
250 KYD683.70250 FJD
500 KYD1367.40500 FJD
1000 KYD2734.81000 FJD
2000 KYD5469.62000 FJD
5000 KYD13674.05000 FJD
10000 KYD27348.10000 FJD