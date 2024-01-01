Фиджийские доллары в джерсийские фунты

Сконвертируйте FJD в JEP по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = £0,3457 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 FJD в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34570,3473
Низкий0,33720,3372
В среднем0,34140,3418
Изменение1.35%0.07%
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Соотношение 1 FJD к JEP

За последние 30 дней максимальный курс FJD к JEP составил 0,3457, а минимальный — 0,3372. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3414. Изменение курса FJD к JEP в процентном соотношении составило 1.35.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к JEP составил 0,3473, а минимальный — 0,3372. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3418. Изменение курса FJD к JEP в процентном соотношении составило 0.07.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Фунт Джерси
1 FJD0,34573 JEP
5 FJD1,72866 JEP
10 FJD3,45731 JEP
20 FJD6,91462 JEP
50 FJD17,28655 JEP
100 FJD34,57310 JEP
250 FJD86,43275 JEP
500 FJD172,86550 JEP
1000 FJD345,73100 JEP
2000 FJD691,46200 JEP
5000 FJD1 728,65500 JEP
10000 FJD3 457,31000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Фиджийский доллар
1 JEP2,89242 FJD
5 JEP14,46210 FJD
10 JEP28,92420 FJD
20 JEP57,84840 FJD
50 JEP144,62100 FJD
100 JEP289,24200 FJD
250 JEP723,10500 FJD
500 JEP1 446,21000 FJD
1000 JEP2 892,42000 FJD
2000 JEP5 784,84000 FJD
5000 JEP14 462,10000 FJD
10000 JEP28 924,20000 FJD