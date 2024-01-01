500 фунтов Джерси в фиджийские доллары

Сконвертируйте JEP в FJD по реальному обменному курсу

500 jep
1 450,79 fjd

£1,000 JEP = FJ$2,902 FJD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,93342,9334
Низкий2,83362,8282
В среднем2,87922,8678
Изменить1.98%1.87%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к FJD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к FJD составил 2,9334, а минимальный — 2,8336. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8792. Изменение курса JEP к FJD в процентном соотношении составило 1.98.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к FJD составил 2,9334, а минимальный — 2,8282. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8678. Изменение курса JEP к FJD в процентном соотношении составило 1.87.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Фиджийский доллар
1 JEP2,90158 FJD
5 JEP14,50790 FJD
10 JEP29,01580 FJD
20 JEP58,03160 FJD
50 JEP145,07900 FJD
100 JEP290,15800 FJD
250 JEP725,39500 FJD
500 JEP1 450,79000 FJD
1000 JEP2 901,58000 FJD
2000 JEP5 803,16000 FJD
5000 JEP14 507,90000 FJD
10000 JEP29 015,80000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Фунт Джерси
1 FJD0,34464 JEP
5 FJD1,72320 JEP
10 FJD3,44640 JEP
20 FJD6,89280 JEP
50 FJD17,23200 JEP
100 FJD34,46400 JEP
250 FJD86,16000 JEP
500 FJD172,32000 JEP
1000 FJD344,64000 JEP
2000 FJD689,28000 JEP
5000 FJD1 723,20000 JEP
10000 FJD3 446,40000 JEP