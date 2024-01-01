Египетские фунты в польские злотые

Сконвертируйте EGP в PLN по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = zł0,08185 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 EGP в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08270,0827
Низкий0,08080,0781
В среднем0,08180,0803
Изменение1.05%1.84%
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Соотношение 1 EGP к PLN

За последние 30 дней максимальный курс EGP к PLN составил 0,0827, а минимальный — 0,0808. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0818. Изменение курса EGP к PLN в процентном соотношении составило 1.05.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к PLN составил 0,0827, а минимальный — 0,0781. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0803. Изменение курса EGP к PLN в процентном соотношении составило 1.84.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Польский злотый
1 EGP0,08185 PLN
5 EGP0,40923 PLN
10 EGP0,81847 PLN
20 EGP1,63693 PLN
50 EGP4,09233 PLN
100 EGP8,18467 PLN
250 EGP20,46168 PLN
500 EGP40,92335 PLN
1000 EGP81,84670 PLN
2000 EGP163,69340 PLN
5000 EGP409,23350 PLN
10000 EGP818,46700 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Египетский фунт
1 PLN12,21800 EGP
5 PLN61,09000 EGP
10 PLN122,18000 EGP
20 PLN244,36000 EGP
50 PLN610,90000 EGP
100 PLN1 221,80000 EGP
250 PLN3 054,50000 EGP
500 PLN6 109,00000 EGP
1000 PLN12 218,00000 EGP
2000 PLN24 436,00000 EGP
5000 PLN61 090,00000 EGP
10000 PLN122 180,00000 EGP