Египетские фунты в норвежские кроны

Сконвертируйте EGP в NOK по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = kr0,2232 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 EGP в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22610,2261
Низкий0,22030,2135
В среднем0,22400,2203
Изменение1.00%1.63%
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Соотношение 1 EGP к NOK

За последние 30 дней максимальный курс EGP к NOK составил 0,2261, а минимальный — 0,2203. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2240. Изменение курса EGP к NOK в процентном соотношении составило 1.00.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к NOK составил 0,2261, а минимальный — 0,2135. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2203. Изменение курса EGP к NOK в процентном соотношении составило 1.63.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Норвежская крона
1 EGP0,22318 NOK
5 EGP1,11591 NOK
10 EGP2,23182 NOK
20 EGP4,46364 NOK
50 EGP11,15910 NOK
100 EGP22,31820 NOK
250 EGP55,79550 NOK
500 EGP111,59100 NOK
1000 EGP223,18200 NOK
2000 EGP446,36400 NOK
5000 EGP1 115,91000 NOK
10000 EGP2 231,82000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Египетский фунт
1 NOK4,48066 EGP
5 NOK22,40330 EGP
10 NOK44,80660 EGP
20 NOK89,61320 EGP
50 NOK224,03300 EGP
100 NOK448,06600 EGP
250 NOK1 120,16500 EGP
500 NOK2 240,33000 EGP
1000 NOK4 480,66000 EGP
2000 NOK8 961,32000 EGP
5000 NOK22 403,30000 EGP
10000 NOK44 806,60000 EGP