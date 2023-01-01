جنيه مصري إلى كرونة نروجية

تحويل EGP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٤٨٫٧٨ nok

1.00000 EGP = 0.34878 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:25 UTC
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EGP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / كروني نرويجي
1 EGP0.34878 NOK
5 EGP1.74390 NOK
10 EGP3.48780 NOK
20 EGP6.97560 NOK
50 EGP17.43900 NOK
100 EGP34.87800 NOK
250 EGP87.19500 NOK
500 EGP174.39000 NOK
1000 EGP348.78000 NOK
2000 EGP697.56000 NOK
5000 EGP1743.90000 NOK
10000 EGP3487.80000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه مصري
1 NOK2.86713 EGP
5 NOK14.33565 EGP
10 NOK28.67130 EGP
20 NOK57.34260 EGP
50 NOK143.35650 EGP
100 NOK286.71300 EGP
250 NOK716.78250 EGP
500 NOK1433.56500 EGP
1000 NOK2867.13000 EGP
2000 NOK5734.26000 EGP
5000 NOK14335.65000 EGP
10000 NOK28671.30000 EGP