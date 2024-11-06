История обменного курса египетский фунт–норвежские кроны

Обменный курс египетских фунта/норвежские кроны сейчас составляет 0,223, отражая изменение в размере -0.172% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.288% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,227, и минимумом, равным 0,220, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.871%.