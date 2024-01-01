Египетские фунты в кенийские шиллинги

Сконвертируйте EGP в KES по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Ksh2,616 KES

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к KES

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KES
1 EGP в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,65542,6737
Низкий2,61522,6085
В среднем2,64342,6498
Изменение-1.44%-0.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к KES

За последние 30 дней максимальный курс EGP к KES составил 2,6554, а минимальный — 2,6152. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6434. Изменение курса EGP к KES в процентном соотношении составило -1.44.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к KES составил 2,6737, а минимальный — 2,6085. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6498. Изменение курса EGP к KES в процентном соотношении составило -0.23.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к KES

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Кенийский шиллинг
1 EGP2,61557 KES
5 EGP13,07785 KES
10 EGP26,15570 KES
20 EGP52,31140 KES
50 EGP130,77850 KES
100 EGP261,55700 KES
250 EGP653,89250 KES
500 EGP1 307,78500 KES
1000 EGP2 615,57000 KES
2000 EGP5 231,14000 KES
5000 EGP13 077,85000 KES
10000 EGP26 155,70000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Египетский фунт
1 KES0,38233 EGP
5 KES1,91163 EGP
10 KES3,82326 EGP
20 KES7,64652 EGP
50 KES19,11630 EGP
100 KES38,23260 EGP
250 KES95,58150 EGP
500 KES191,16300 EGP
1000 KES382,32600 EGP
2000 KES764,65200 EGP
5000 KES1 911,63000 EGP
10000 KES3 823,26000 EGP