جنيه مصري إلى شلن كيني

تحويل EGP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٬٧٦٦ kes

1.00000 EGP = 4.76637 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065888.50991.439151.662970.964418.2056
1GBP1.1535411.2294102.0961.660061.918241.1124721.0001
1USD0.938250.813405183.04551.35031.560310.904917.0816
1INR0.01129820.009794690.012041610.01625980.01878860.01089640.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / شلن كيني
1 EGP4.76637 KES
5 EGP23.83185 KES
10 EGP47.66370 KES
20 EGP95.32740 KES
50 EGP238.31850 KES
100 EGP476.63700 KES
250 EGP1191.59250 KES
500 EGP2383.18500 KES
1000 EGP4766.37000 KES
2000 EGP9532.74000 KES
5000 EGP23831.85000 KES
10000 EGP47663.70000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / جنيه مصري
1 KES0.20980 EGP
5 KES1.04902 EGP
10 KES2.09803 EGP
20 KES4.19606 EGP
50 KES10.49015 EGP
100 KES20.98030 EGP
250 KES52.45075 EGP
500 KES104.90150 EGP
1000 KES209.80300 EGP
2000 KES419.60600 EGP
5000 KES1049.01500 EGP
10000 KES2098.03000 EGP