Mısır lirasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile EGP → KES çevirin

1.000 egp
4.873 kes

1.00000 EGP = 4.87282 KES

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932251.354950.7960831.5430983.04633.6728530.76
1 EUR1.072711.453450.8539451.6552789.08383.9398732.9963
1 CAD0.7380350.68801610.5875371.1388561.2912.7106922.7019
1 GBP1.256151.171041.7020211.93835104.3194.6136538.6392

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Mısır lirasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kenya Şilini
1 EGP4.87282 KES
5 EGP24.36410 KES
10 EGP48.72820 KES
20 EGP97.45640 KES
50 EGP243.64100 KES
100 EGP487.28200 KES
250 EGP1218.20500 KES
500 EGP2436.41000 KES
1000 EGP4872.82000 KES
2000 EGP9745.64000 KES
5000 EGP24364.10000 KES
10000 EGP48728.20000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mısır Lirası
1 KES0.20522 EGP
5 KES1.02610 EGP
10 KES2.05220 EGP
20 KES4.10440 EGP
50 KES10.26100 EGP
100 KES20.52200 EGP
250 KES51.30500 EGP
500 KES102.61000 EGP
1000 KES205.22000 EGP
2000 KES410.44000 EGP
5000 KES1026.10000 EGP
10000 KES2052.20000 EGP