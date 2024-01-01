Египетские фунты в ангольские кванзы

Сконвертируйте EGP в AOA по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Kz18,60 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к AOA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 EGP в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,998819,9322
Низкий18,604417,9791
В среднем18,825818,9771
Изменение-1.65%2.27%
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Соотношение 1 EGP к AOA

За последние 30 дней максимальный курс EGP к AOA составил 18,9988, а минимальный — 18,6044. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,8258. Изменение курса EGP к AOA в процентном соотношении составило -1.65.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к AOA составил 19,9322, а минимальный — 17,9791. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,9771. Изменение курса EGP к AOA в процентном соотношении составило 2.27.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Ангольская кванза
1 EGP18,60440 AOA
5 EGP93,02200 AOA
10 EGP186,04400 AOA
20 EGP372,08800 AOA
50 EGP930,22000 AOA
100 EGP1 860,44000 AOA
250 EGP4 651,10000 AOA
500 EGP9 302,20000 AOA
1000 EGP18 604,40000 AOA
2000 EGP37 208,80000 AOA
5000 EGP93 022,00000 AOA
10000 EGP186 044,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Египетский фунт
1 AOA0,05375 EGP
5 AOA0,26875 EGP
10 AOA0,53751 EGP
20 AOA1,07501 EGP
50 AOA2,68754 EGP
100 AOA5,37507 EGP
250 AOA13,43768 EGP
500 AOA26,87535 EGP
1000 AOA53,75070 EGP
2000 AOA107,50140 EGP
5000 AOA268,75350 EGP
10000 AOA537,50700 EGP