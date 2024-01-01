Алжирские динары в джерсийские фунты

Сконвертируйте DZD в JEP по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = £0,005808 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 DZD в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00580,0058
Низкий0,00570,0056
В среднем0,00580,0057
Изменение0.85%-0.41%
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Соотношение 1 DZD к JEP

За последние 30 дней максимальный курс DZD к JEP составил 0,0058, а минимальный — 0,0057. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0058. Изменение курса DZD к JEP в процентном соотношении составило 0.85.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к JEP составил 0,0058, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0057. Изменение курса DZD к JEP в процентном соотношении составило -0.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Фунт Джерси
1 DZD0,00581 JEP
5 DZD0,02904 JEP
10 DZD0,05808 JEP
20 DZD0,11616 JEP
50 DZD0,29040 JEP
100 DZD0,58080 JEP
250 DZD1,45200 JEP
500 DZD2,90400 JEP
1000 DZD5,80799 JEP
2000 DZD11,61598 JEP
5000 DZD29,03995 JEP
10000 DZD58,07990 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Алжирский динар
1 JEP172,17700 DZD
5 JEP860,88500 DZD
10 JEP1 721,77000 DZD
20 JEP3 443,54000 DZD
50 JEP8 608,85000 DZD
100 JEP17 217,70000 DZD
250 JEP43 044,25000 DZD
500 JEP86 088,50000 DZD
1000 JEP172 177,00000 DZD
2000 JEP344 354,00000 DZD
5000 JEP860 885,00000 DZD
10000 JEP1 721 770,00000 DZD