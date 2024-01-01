5 000 фунтов Джерси в алжирские динары

Сконвертируйте JEP в DZD по реальному обменному курсу

5 000 jep
867 310 dzd

£1,000 JEP = دج173,5 DZD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий174,7710174,7710
Низкий169,8930166,3350
В среднем171,7729170,5412
Изменить1.79%4.25%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к DZD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к DZD составил 174,7710, а минимальный — 169,8930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 171,7729. Изменение курса JEP к DZD в процентном соотношении составило 1.79.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к DZD составил 174,7710, а минимальный — 166,3350. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 170,5412. Изменение курса JEP к DZD в процентном соотношении составило 4.25.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Алжирский динар
1 JEP173,46200 DZD
5 JEP867,31000 DZD
10 JEP1 734,62000 DZD
20 JEP3 469,24000 DZD
50 JEP8 673,10000 DZD
100 JEP17 346,20000 DZD
250 JEP43 365,50000 DZD
500 JEP86 731,00000 DZD
1000 JEP173 462,00000 DZD
2000 JEP346 924,00000 DZD
5000 JEP867 310,00000 DZD
10000 JEP1 734 620,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Фунт Джерси
1 DZD0,00576 JEP
5 DZD0,02882 JEP
10 DZD0,05765 JEP
20 DZD0,11530 JEP
50 DZD0,28825 JEP
100 DZD0,57650 JEP
250 DZD1,44124 JEP
500 DZD2,88248 JEP
1000 DZD5,76496 JEP
2000 DZD11,52992 JEP
5000 DZD28,82480 JEP
10000 DZD57,64960 JEP