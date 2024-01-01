История обменного курса алжирский динар–джерсийские фунты

Обменный курс алжирских динара/джерсийские фунты сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере -0.103% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/джерсийские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.992%.