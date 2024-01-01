История обменного курса фунт Джерси–алжирские динары

Обменный курс фунт Джерси/алжирские динары сейчас составляет 173,462, отражая изменение в размере -0.217% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.388% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/алжирские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 175,030, и минимумом, равным 173,423, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.198% уменьшение стоимости.