دينار جزائري إلى جنيه جيرزي

تحويل DZD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٫٩١ jep

1.00000 DZD = 0.00591 JEP

Mid-market exchange rate at 20:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492241.657660.9643518.7938
1 GBP1.1528711.2628105.2481.720441.911161.1117721.6679
1 USD0.9130.791891183.3451.36241.513430.8804517.1586
1 INR0.01095440.009501360.011998310.01634650.01815860.01056390.205874

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه جيرسي
1 DZD0.00591 JEP
5 DZD0.02955 JEP
10 DZD0.05909 JEP
20 DZD0.11819 JEP
50 DZD0.29547 JEP
100 DZD0.59095 JEP
250 DZD1.47737 JEP
500 DZD2.95474 JEP
1000 DZD5.90949 JEP
2000 DZD11.81898 JEP
5000 DZD29.54745 JEP
10000 DZD59.09490 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Algerian Dinar
1 JEP169.21900 DZD
5 JEP846.09500 DZD
10 JEP1692.19000 DZD
20 JEP3384.38000 DZD
50 JEP8460.95000 DZD
100 JEP16921.90000 DZD
250 JEP42304.75000 DZD
500 JEP84609.50000 DZD
1000 JEP169219.00000 DZD
2000 JEP338438.00000 DZD
5000 JEP846095.00000 DZD
10000 JEP1692190.00000 DZD