Белорусские рубли в саудовские риялы

Сконвертируйте BYN в SAR по реальному обменному курсу

1 000 byn
1 147,01 sar

Br1,000 BYN = SR1,147 SAR

Среднерыночный курс в 03:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BYN в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,14751,1574
Низкий1,14541,1454
В среднем1,14701,1471
Изменить-0.03%-0.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BYN к SAR

За последние 30 дней максимальный курс BYN к SAR составил 1,1475, а минимальный — 1,1454. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1470. Изменение курса BYN к SAR в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к SAR составил 1,1574, а минимальный — 1,1454. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1471. Изменение курса BYN к SAR в процентном соотношении составило -0.02.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,281
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,338
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,601
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,249

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Саудовский риял
1 BYN1,14701 SAR
5 BYN5,73505 SAR
10 BYN11,47010 SAR
20 BYN22,94020 SAR
50 BYN57,35050 SAR
100 BYN114,70100 SAR
250 BYN286,75250 SAR
500 BYN573,50500 SAR
1000 BYN1 147,01000 SAR
2000 BYN2 294,02000 SAR
5000 BYN5 735,05000 SAR
10000 BYN11 470,10000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Белорусский рубль
1 SAR0,87183 BYN
5 SAR4,35916 BYN
10 SAR8,71831 BYN
20 SAR17,43662 BYN
50 SAR43,59155 BYN
100 SAR87,18310 BYN
250 SAR217,95775 BYN
500 SAR435,91550 BYN
1000 SAR871,83100 BYN
2000 SAR1 743,66200 BYN
5000 SAR4 359,15500 BYN
10000 SAR8 718,31000 BYN