Belarus rublesinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile BYN → SAR çevirin

1.000 byn
1.147,07 sar

1,000 BYN = 1,147 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3771,3621,5471,6840,940,80318,862
1 CAD0,72610,9881,1231,2230,6820,58313,694
1 SGD0,7341,01211,1371,2370,690,5913,854
1 AUD0,6460,890,8811,0890,6070,51912,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belarus rublesinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Arabistan Riyali
1 BYN1,14707 SAR
5 BYN5,73535 SAR
10 BYN11,47070 SAR
20 BYN22,94140 SAR
50 BYN57,35350 SAR
100 BYN114,70700 SAR
250 BYN286,76750 SAR
500 BYN573,53500 SAR
1000 BYN1.147,07000 SAR
2000 BYN2.294,14000 SAR
5000 BYN5.735,35000 SAR
10000 BYN11.470,70000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Belarus Rublesi
1 SAR0,87179 BYN
5 SAR4,35893 BYN
10 SAR8,71785 BYN
20 SAR17,43570 BYN
50 SAR43,58925 BYN
100 SAR87,17850 BYN
250 SAR217,94625 BYN
500 SAR435,89250 BYN
1000 SAR871,78500 BYN
2000 SAR1.743,57000 BYN
5000 SAR4.358,92500 BYN
10000 SAR8.717,85000 BYN