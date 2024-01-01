1 Arabistan riyalinden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile SAR → BYN çevirin

1 sar
0,87 byn

1,000SR SAR = 0,8714Br BYN

07:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → BYN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → BYNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,87310,8731
Düşük0,87140,8640
Ortalama0,87190,8717
Değişim-0.03%-0.07%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → BYN istatistikleri

SAR → BYN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8731, en düşük 0,8714 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8719 oldu. SAR → BYN kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

SAR → BYN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8731, en düşük 0,8640 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8717 oldu. SAR → BYN kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3860,92658,1571,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,405201,16110,66841,9471,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Belarus rublesi
1 SAR0,87138 BYN
5 SAR4,35692 BYN
10 SAR8,71383 BYN
20 SAR17,42766 BYN
50 SAR43,56915 BYN
100 SAR87,13830 BYN
250 SAR217,84575 BYN
500 SAR435,69150 BYN
1000 SAR871,38300 BYN
2000 SAR1.742,76600 BYN
5000 SAR4.356,91500 BYN
10000 SAR8.713,83000 BYN
Çevrim kurları Belarus rublesi / Arabistan Riyali
1 BYN1,14760 SAR
5 BYN5,73800 SAR
10 BYN11,47600 SAR
20 BYN22,95200 SAR
50 BYN57,38000 SAR
100 BYN114,76000 SAR
250 BYN286,90000 SAR
500 BYN573,80000 SAR
1000 BYN1.147,60000 SAR
2000 BYN2.295,20000 SAR
5000 BYN5.738,00000 SAR
10000 BYN11.476,00000 SAR