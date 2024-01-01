100 ботсванских пул в кенийские шиллинги

Сконвертируйте BWP в KES по реальному обменному курсу

100 bwp
969 kes

P1,000 BWP = Ksh9,690 KES

Среднерыночный курс в 21:25
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1 BWP в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,69349,9392
Низкий9,40969,4096
В среднем9,51449,6130
Изменить1.94%0.56%
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Соотношение 1 BWP к KES

За последние 30 дней максимальный курс BWP к KES составил 9,6934, а минимальный — 9,4096. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,5144. Изменение курса BWP к KES в процентном соотношении составило 1.94.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к KES составил 9,9392, а минимальный — 9,4096. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,6130. Изменение курса BWP к KES в процентном соотношении составило 0.56.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2830,9181,3441,371,6570,7731,491
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91211,4641,4921,8050,8411,624
1 SGD0,74413,6020,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

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BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Кенийский шиллинг
1 BWP9,69006 KES
5 BWP48,45030 KES
10 BWP96,90060 KES
20 BWP193,80120 KES
50 BWP484,50300 KES
100 BWP969,00600 KES
250 BWP2 422,51500 KES
500 BWP4 845,03000 KES
1000 BWP9 690,06000 KES
2000 BWP19 380,12000 KES
5000 BWP48 450,30000 KES
10000 BWP96 900,60000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Ботсванская пула
1 KES0,10320 BWP
5 KES0,51600 BWP
10 KES1,03199 BWP
20 KES2,06398 BWP
50 KES5,15995 BWP
100 KES10,31990 BWP
250 KES25,79975 BWP
500 KES51,59950 BWP
1000 KES103,19900 BWP
2000 KES206,39800 BWP
5000 KES515,99500 BWP
10000 KES1 031,99000 BWP