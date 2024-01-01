История обменного курса ботсванская пула–кенийские шиллинги

Обменный курс ботсванская пула/кенийские шиллинги сейчас составляет 9,690, отражая изменение в размере -0.034% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.382% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 9,726, и минимумом, равным 9,509, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.187% увеличение стоимости.