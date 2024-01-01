1 ботсванская пула в кенийские шиллинги
Сконвертируйте BWP в KES по реальному обменному курсу
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|1 BWP в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|9,6934
|9,9392
|Низкий
|9,4096
|9,4096
|В среднем
|9,5144
|9,6130
|Изменить
|1.94%
|0.56%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к KES
За последние 30 дней максимальный курс BWP к KES составил 9,6934, а минимальный — 9,4096. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,5144. Изменение курса BWP к KES в процентном соотношении составило 1.94.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к KES составил 9,9392, а минимальный — 9,4096. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,6130. Изменение курса BWP к KES в процентном соотношении составило 0.56.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ботсванская пула / Кенийский шиллинг
|1 BWP
|9,69006 KES
|5 BWP
|48,45030 KES
|10 BWP
|96,90060 KES
|20 BWP
|193,80120 KES
|50 BWP
|484,50300 KES
|100 BWP
|969,00600 KES
|250 BWP
|2 422,51500 KES
|500 BWP
|4 845,03000 KES
|1000 BWP
|9 690,06000 KES
|2000 BWP
|19 380,12000 KES
|5000 BWP
|48 450,30000 KES
|10000 BWP
|96 900,60000 KES