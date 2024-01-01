1 ботсванская пула в бразильские реалы

Сконвертируйте BWP в BRL по реальному обменному курсу

1 bwp
0,41 brl

P1,000 BWP = R$0,4109 BRL

Среднерыночный курс в 00:33
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1 BWP в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41750,4175
Низкий0,39780,3692
В среднем0,40500,3891
Изменить2.44%9.39%
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Соотношение 1 BWP к BRL

За последние 30 дней максимальный курс BWP к BRL составил 0,4175, а минимальный — 0,3978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4050. Изменение курса BWP к BRL в процентном соотношении составило 2.44.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к BRL составил 0,4175, а минимальный — 0,3692. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3891. Изменение курса BWP к BRL в процентном соотношении составило 9.39.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90911,4651,4931,8050,8421,625
1 SGD0,74313,5940,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

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BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Бразильский реал
1 BWP0,41086 BRL
5 BWP2,05431 BRL
10 BWP4,10862 BRL
20 BWP8,21724 BRL
50 BWP20,54310 BRL
100 BWP41,08620 BRL
250 BWP102,71550 BRL
500 BWP205,43100 BRL
1000 BWP410,86200 BRL
2000 BWP821,72400 BRL
5000 BWP2 054,31000 BRL
10000 BWP4 108,62000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Ботсванская пула
1 BRL2,43391 BWP
5 BRL12,16955 BWP
10 BRL24,33910 BWP
20 BRL48,67820 BWP
50 BRL121,69550 BWP
100 BRL243,39100 BWP
250 BRL608,47750 BWP
500 BRL1 216,95500 BWP
1000 BRL2 433,91000 BWP
2000 BRL4 867,82000 BWP
5000 BRL12 169,55000 BWP
10000 BRL24 339,10000 BWP