1 бутанский нгултрум в оманские риалы

Сконвертируйте BTN в OMR по реальному обменному курсу

1 btn
0,005 omr

Nu.1,000 BTN = ر.ع.0,004602 OMR

Среднерыночный курс в 00:57
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1 BTN в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00460,0046
Низкий0,00460,0046
В среднем0,00460,0046
Изменить-0.33%-0.35%
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Соотношение 1 BTN к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к OMR составил 0,0046, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0046. Изменение курса BTN к OMR в процентном соотношении составило -0.33.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к OMR составил 0,0046, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0046. Изменение курса BTN к OMR в процентном соотношении составило -0.35.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2770,9180,7731,3441,6571,493
1 CAD0,729113,3320,670,5640,981,2091,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90510,8411,4641,8051,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Оманский риал
1 BTN0,00460 OMR
5 BTN0,02301 OMR
10 BTN0,04602 OMR
20 BTN0,09204 OMR
50 BTN0,23010 OMR
100 BTN0,46021 OMR
250 BTN1,15052 OMR
500 BTN2,30103 OMR
1000 BTN4,60207 OMR
2000 BTN9,20414 OMR
5000 BTN23,01035 OMR
10000 BTN46,02070 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Бутанский нгултрум
1 OMR217,29400 BTN
5 OMR1 086,47000 BTN
10 OMR2 172,94000 BTN
20 OMR4 345,88000 BTN
50 OMR10 864,70000 BTN
100 OMR21 729,40000 BTN
250 OMR54 323,50000 BTN
500 OMR108 647,00000 BTN
1000 OMR217 294,00000 BTN
2000 OMR434 588,00000 BTN
5000 OMR1 086 470,00000 BTN
10000 OMR2 172 940,00000 BTN