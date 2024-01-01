250 бутанских нгултрумов в оманские риалы

Сконвертируйте BTN в OMR по реальному обменному курсу

250 btn
1,150 omr

Nu.1,000 BTN = ر.ع.0,004601 OMR

Среднерыночный курс в 00:58
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1 BTN в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00460,0046
Низкий0,00460,0046
В среднем0,00460,0046
Изменить-0.31%-0.33%
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Соотношение 1 BTN к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к OMR составил 0,0046, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0046. Изменение курса BTN к OMR в процентном соотношении составило -0.31.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к OMR составил 0,0046, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0046. Изменение курса BTN к OMR в процентном соотношении составило -0.33.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2750,9180,7731,3441,6571,493
1 CAD0,729113,3310,670,5640,981,2091,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90510,8411,4641,8051,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Оманский риал
1 BTN0,00460 OMR
5 BTN0,02301 OMR
10 BTN0,04601 OMR
20 BTN0,09203 OMR
50 BTN0,23007 OMR
100 BTN0,46015 OMR
250 BTN1,15037 OMR
500 BTN2,30074 OMR
1000 BTN4,60147 OMR
2000 BTN9,20294 OMR
5000 BTN23,00735 OMR
10000 BTN46,01470 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Бутанский нгултрум
1 OMR217,32200 BTN
5 OMR1 086,61000 BTN
10 OMR2 173,22000 BTN
20 OMR4 346,44000 BTN
50 OMR10 866,10000 BTN
100 OMR21 732,20000 BTN
250 OMR54 330,50000 BTN
500 OMR108 661,00000 BTN
1000 OMR217 322,00000 BTN
2000 OMR434 644,00000 BTN
5000 OMR1 086 610,00000 BTN
10000 OMR2 173 220,00000 BTN