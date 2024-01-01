2 000 оманских риалов в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте OMR в BTN по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Nu.219,2 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 OMR в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий219,1790219,1790
Низкий218,1950216,6470
В среднем218,4413217,9768
Изменение0.36%0.64%
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Соотношение 1 OMR к BTN

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BTN составил 219,1790, а минимальный — 218,1950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 218,4413. Изменение курса OMR к BTN в процентном соотношении составило 0.36.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BTN составил 219,1790, а минимальный — 216,6470. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 217,9768. Изменение курса OMR к BTN в процентном соотношении составило 0.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Бутанский нгултрум
1 OMR219,17900 BTN
5 OMR1 095,89500 BTN
10 OMR2 191,79000 BTN
20 OMR4 383,58000 BTN
50 OMR10 958,95000 BTN
100 OMR21 917,90000 BTN
250 OMR54 794,75000 BTN
500 OMR109 589,50000 BTN
1000 OMR219 179,00000 BTN
2000 OMR438 358,00000 BTN
5000 OMR1 095 895,00000 BTN
10000 OMR2 191 790,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Оманский риал
1 BTN0,00456 OMR
5 BTN0,02281 OMR
10 BTN0,04562 OMR
20 BTN0,09125 OMR
50 BTN0,22812 OMR
100 BTN0,45625 OMR
250 BTN1,14062 OMR
500 BTN2,28124 OMR
1000 BTN4,56249 OMR
2000 BTN9,12498 OMR
5000 BTN22,81245 OMR
10000 BTN45,62490 OMR