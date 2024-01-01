50 бразильских реалов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте BRL в BAM по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BRL в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3380
|0,3585
|Низкий
|0,3205
|0,3205
|В среднем
|0,3307
|0,3431
|Изменить
|-3.82%
|-8.76%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к BAM
За последние 30 дней максимальный курс BRL к BAM составил 0,3380, а минимальный — 0,3205. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3307. Изменение курса BRL к BAM в процентном соотношении составило -3.82.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к BAM составил 0,3585, а минимальный — 0,3205. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3431. Изменение курса BRL к BAM в процентном соотношении составило -8.76.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Бразильский реал / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 BRL
|0,32182 BAM
|5 BRL
|1,60908 BAM
|10 BRL
|3,21815 BAM
|20 BRL
|6,43630 BAM
|50 BRL
|16,09075 BAM
|100 BRL
|32,18150 BAM
|250 BRL
|80,45375 BAM
|500 BRL
|160,90750 BAM
|1000 BRL
|321,81500 BAM
|2000 BRL
|643,63000 BAM
|5000 BRL
|1 609,07500 BAM
|10000 BRL
|3 218,15000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Бразильский реал
|1 BAM
|3,10738 BRL
|5 BAM
|15,53690 BRL
|10 BAM
|31,07380 BRL
|20 BAM
|62,14760 BRL
|50 BAM
|155,36900 BRL
|100 BAM
|310,73800 BRL
|250 BAM
|776,84500 BRL
|500 BAM
|1 553,69000 BRL
|1000 BAM
|3 107,38000 BRL
|2000 BAM
|6 214,76000 BRL
|5000 BAM
|15 536,90000 BRL
|10000 BAM
|31 073,80000 BRL