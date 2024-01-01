2 000 дирхамов ОАЭ в новые израильские шекели

Сконвертируйте AED в ILS по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₪1,021 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 AED в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,03511,0379
Низкий1,01040,9890
В среднем1,02171,0168
Изменение-0.18%0.46%
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Соотношение 1 AED к ILS

За последние 30 дней максимальный курс AED к ILS составил 1,0351, а минимальный — 1,0104. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0217. Изменение курса AED к ILS в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс AED к ILS составил 1,0379, а минимальный — 0,9890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0168. Изменение курса AED к ILS в процентном соотношении составило 0.46.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Израильский новый шекель
1 AED1,02100 ILS
5 AED5,10500 ILS
10 AED10,21000 ILS
20 AED20,42000 ILS
50 AED51,05000 ILS
100 AED102,10000 ILS
250 AED255,25000 ILS
500 AED510,50000 ILS
1000 AED1 021,00000 ILS
2000 AED2 042,00000 ILS
5000 AED5 105,00000 ILS
10000 AED10 210,00000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Дирхам ОАЭ
1 ILS0,97943 AED
5 ILS4,89714 AED
10 ILS9,79427 AED
20 ILS19,58854 AED
50 ILS48,97135 AED
100 ILS97,94270 AED
250 ILS244,85675 AED
500 ILS489,71350 AED
1000 ILS979,42700 AED
2000 ILS1 958,85400 AED
5000 ILS4 897,13500 AED
10000 ILS9 794,27000 AED