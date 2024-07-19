20 израильских новых шекелей в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте ILS в AED по реальному обменному курсу

20 ils
20,13 aed

₪1,000 ILS = د.إ1,007 AED

Среднерыночный курс в 13:25
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1 ILS в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,02121,0212
Низкий0,97310,9661
В среднем0,99250,9894
Изменить1.87%3.23%
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Соотношение 1 ILS к AED

За последние 30 дней максимальный курс ILS к AED составил 1,0212, а минимальный — 0,9731. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9925. Изменение курса ILS к AED в процентном соотношении составило 1.87.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к AED составил 1,0212, а минимальный — 0,9661. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9894. Изменение курса ILS к AED в процентном соотношении составило 3.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1411,4961,6280,96819,468
1 GBP1,18711,292108,1711,7761,9321,14923,106
1 USD0,9180,774183,7081,3741,4950,88917,88
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Дирхам ОАЭ
1 ILS1,00652 AED
5 ILS5,03260 AED
10 ILS10,06520 AED
20 ILS20,13040 AED
50 ILS50,32600 AED
100 ILS100,65200 AED
250 ILS251,63000 AED
500 ILS503,26000 AED
1000 ILS1 006,52000 AED
2000 ILS2 013,04000 AED
5000 ILS5 032,60000 AED
10000 ILS10 065,20000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Израильский новый шекель
1 AED0,99352 ILS
5 AED4,96760 ILS
10 AED9,93520 ILS
20 AED19,87040 ILS
50 AED49,67600 ILS
100 AED99,35200 ILS
250 AED248,38000 ILS
500 AED496,76000 ILS
1000 AED993,52000 ILS
2000 AED1 987,04000 ILS
5000 AED4 967,60000 ILS
10000 AED9 935,20000 ILS