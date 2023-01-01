10 آلاف بيزو فلبيني إلى ليو روماني

تحويل PHP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ php
٨٢٩٫٩٨ ron

1.00000 PHP = 0.08300 RON

Mid-market exchange rate at 01:48
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365550.932251.534330.8083091308.66149.5157.2833
1CAD0.73230610.6826751.12360.59193958.339109.4915.3336
1EUR1.07271.4648311.645880.86721403.8160.3957.8128
1AUD0.651750.8899970.60757910.526816852.91997.44644.74689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Romanian Leu
1 PHP0.08300 RON
5 PHP0.41499 RON
10 PHP0.82998 RON
20 PHP1.65996 RON
50 PHP4.14989 RON
100 PHP8.29979 RON
250 PHP20.74948 RON
500 PHP41.49895 RON
1000 PHP82.99790 RON
2000 PHP165.99580 RON
5000 PHP414.98950 RON
10000 PHP829.97900 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Philippine Peso
1 RON12.04850 PHP
5 RON60.24250 PHP
10 RON120.48500 PHP
20 RON240.97000 PHP
50 RON602.42500 PHP
100 RON1204.85000 PHP
250 RON3012.12500 PHP
500 RON6024.25000 PHP
1000 RON12048.50000 PHP
2000 RON24097.00000 PHP
5000 RON60242.50000 PHP
10000 RON120485.00000 PHP