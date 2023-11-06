ألف ليو روماني إلى بيزو فلبيني

تحويل RON إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ron
١٢٬٠٩٧٫١٠ php

1.00000 RON = 12.09710 PHP

Mid-market exchange rate at 15:30
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93161.367651.53870.807821.349950.897983.2175
1EUR1.073411.468041.651640.86711.449040.9638589.3257
1CAD0.7311810.68118211.125070.5906630.9870580.65652860.8471
1AUD0.64990.6054590.88883610.5250020.8773330.58354554.0831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Philippine Peso
1 RON12.09710 PHP
5 RON60.48550 PHP
10 RON120.97100 PHP
20 RON241.94200 PHP
50 RON604.85500 PHP
100 RON1209.71000 PHP
250 RON3024.27500 PHP
500 RON6048.55000 PHP
1000 RON12097.10000 PHP
2000 RON24194.20000 PHP
5000 RON60485.50000 PHP
10000 RON120971.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Romanian Leu
1 PHP0.08266 RON
5 PHP0.41332 RON
10 PHP0.82664 RON
20 PHP1.65328 RON
50 PHP4.13321 RON
100 PHP8.26642 RON
250 PHP20.66605 RON
500 PHP41.33210 RON
1000 PHP82.66420 RON
2000 PHP165.32840 RON
5000 PHP413.32100 RON
10000 PHP826.64200 RON