20 ليو روماني إلى بيزو فلبيني

تحويل RON إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
241.89 php

1.00000 RON = 12.09440 PHP

Mid-market exchange rate at 15:31
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93181.36791.538940.807951.349950.898183.209
1EUR1.073211.468031.651590.8671.448770.9638589.2999
1CAD0.7310480.68118511.125030.590650.9868780.65655460.8297
1AUD0.64980.6054790.88886110.5250060.8771980.58358554.0692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Philippine Peso
1 RON12.09440 PHP
5 RON60.47200 PHP
10 RON120.94400 PHP
20 RON241.88800 PHP
50 RON604.72000 PHP
100 RON1209.44000 PHP
250 RON3023.60000 PHP
500 RON6047.20000 PHP
1000 RON12094.40000 PHP
2000 RON24188.80000 PHP
5000 RON60472.00000 PHP
10000 RON120944.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Romanian Leu
1 PHP0.08268 RON
5 PHP0.41341 RON
10 PHP0.82683 RON
20 PHP1.65365 RON
50 PHP4.13413 RON
100 PHP8.26827 RON
250 PHP20.67067 RON
500 PHP41.34135 RON
1000 PHP82.68270 RON
2000 PHP165.36540 RON
5000 PHP413.41350 RON
10000 PHP826.82700 RON