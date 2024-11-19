20 Romanya leyinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile RON → PHP çevirin

1,000L RON = 12,49₱ PHP

00:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 RON → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,832912,8329
Düşük12,436212,4211
Ortalama12,616912,5638
Değişim-0.66%-1.20%
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1 RON → PHP istatistikleri

RON → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,8329, en düşük 12,4362 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,6169 oldu. RON → PHP kurundaki değişiklik -0.66 değerindeydi.

RON → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,8329, en düşük 12,4211 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,5638 oldu. RON → PHP kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,4
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,417
1 CAD0,7130,67311,0960,5620,9550,6360,189
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Filipinler Pesosu
1 RON12,48660 PHP
5 RON62,43300 PHP
10 RON124,86600 PHP
20 RON249,73200 PHP
50 RON624,33000 PHP
100 RON1.248,66000 PHP
250 RON3.121,65000 PHP
500 RON6.243,30000 PHP
1000 RON12.486,60000 PHP
2000 RON24.973,20000 PHP
5000 RON62.433,00000 PHP
10000 RON124.866,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Rumen Leyi
1 PHP0,08009 RON
5 PHP0,40043 RON
10 PHP0,80086 RON
20 PHP1,60172 RON
50 PHP4,00430 RON
100 PHP8,00859 RON
250 PHP20,02148 RON
500 PHP40,04295 RON
1000 PHP80,08590 RON
2000 PHP160,17180 RON
5000 PHP400,42950 RON
10000 PHP800,85900 RON