20 Filipinler pesosundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile PHP → RON çevirin

1,000₱ PHP = 0,08040L RON

08:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → RON çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

RON
1 PHP → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08040,0805
Düşük0,07790,0779
Ortalama0,07920,0796
Değişim1.09%1.63%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → RON istatistikleri

PHP → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0804, en düşük 0,0779 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0792 oldu. PHP → RON kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

PHP → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0805, en düşük 0,0779 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0796 oldu. PHP → RON kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.398,07154,5357,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,067109,6585,14
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.474,33162,9657,639
1 AUD0,6460,910,61210,512902,94499,8064,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Rumen Leyi
1 PHP0,08040 RON
5 PHP0,40200 RON
10 PHP0,80400 RON
20 PHP1,60799 RON
50 PHP4,01998 RON
100 PHP8,03996 RON
250 PHP20,09990 RON
500 PHP40,19980 RON
1000 PHP80,39960 RON
2000 PHP160,79920 RON
5000 PHP401,99800 RON
10000 PHP803,99600 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Filipinler Pesosu
1 RON12,43790 PHP
5 RON62,18950 PHP
10 RON124,37900 PHP
20 RON248,75800 PHP
50 RON621,89500 PHP
100 RON1.243,79000 PHP
250 RON3.109,47500 PHP
500 RON6.218,95000 PHP
1000 RON12.437,90000 PHP
2000 RON24.875,80000 PHP
5000 RON62.189,50000 PHP
10000 RON124.379,00000 PHP