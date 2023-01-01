1 بيزو فلبيني إلى ليو روماني

تحويل PHP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 php
0.08 ron

1.00000 PHP = 0.08301 RON

Mid-market exchange rate at 01:47
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365750.932251.53480.8083091309.1149.5357.28535
1CAD0.73219810.6825751.123780.591843958.521109.4895.33432
1EUR1.07271.4650411.646380.86711404.27160.4057.81499
1AUD0.651550.8898540.60739310.526654852.94497.42954.74677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Romanian Leu
1 PHP0.08301 RON
5 PHP0.41503 RON
10 PHP0.83006 RON
20 PHP1.66011 RON
50 PHP4.15028 RON
100 PHP8.30056 RON
250 PHP20.75140 RON
500 PHP41.50280 RON
1000 PHP83.00560 RON
2000 PHP166.01120 RON
5000 PHP415.02800 RON
10000 PHP830.05600 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Philippine Peso
1 RON12.04740 PHP
5 RON60.23700 PHP
10 RON120.47400 PHP
20 RON240.94800 PHP
50 RON602.37000 PHP
100 RON1204.74000 PHP
250 RON3011.85000 PHP
500 RON6023.70000 PHP
1000 RON12047.40000 PHP
2000 RON24094.80000 PHP
5000 RON60237.00000 PHP
10000 RON120474.00000 PHP