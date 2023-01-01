روبية نيبالية إلى بات تايلاندي

تحويل NPR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٧١٫٧٦ thb

1.00000 NPR = 0.27176 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:27 UTC
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NPR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436211.663520.9644518.3601
1GBP1.1528711.2282101.7931.655681.917711.1118921.1657
1USD0.93860.8142182.87951.348051.56140.9052517.2331
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626520.01883940.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / باهت تايلندي
1 NPR0.27176 THB
5 NPR1.35878 THB
10 NPR2.71756 THB
20 NPR5.43512 THB
50 NPR13.58780 THB
100 NPR27.17560 THB
250 NPR67.93900 THB
500 NPR135.87800 THB
1000 NPR271.75600 THB
2000 NPR543.51200 THB
5000 NPR1358.78000 THB
10000 NPR2717.56000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Nepalese Rupee
1 THB3.67977 NPR
5 THB18.39885 NPR
10 THB36.79770 NPR
20 THB73.59540 NPR
50 THB183.98850 NPR
100 THB367.97700 NPR
250 THB919.94250 NPR
500 THB1839.88500 NPR
1000 THB3679.77000 NPR
2000 THB7359.54000 NPR
5000 THB18398.85000 NPR
10000 THB36797.70000 NPR