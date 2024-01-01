Nepal rupisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile NPR → THB çevirin

1.000 npr
271,45 thb

1.00000 NPR = 0.27145 THB

15:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.07689.32951.452331.651190.94738518.3599
1 GBP1.1694111.25835104.4681.698461.931021.1078821.4714
1 USD0.929350.794691183.021.349751.534570.8804517.0631
1 INR0.01119450.009572290.012045310.01625810.01848430.01060530.20553

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Tayland Bahtı
1 NPR0.27145 THB
5 NPR1.35725 THB
10 NPR2.71450 THB
20 NPR5.42900 THB
50 NPR13.57250 THB
100 NPR27.14500 THB
250 NPR67.86250 THB
500 NPR135.72500 THB
1000 NPR271.45000 THB
2000 NPR542.90000 THB
5000 NPR1357.25000 THB
10000 NPR2714.50000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Nepal Rupisi
1 THB3.68392 NPR
5 THB18.41960 NPR
10 THB36.83920 NPR
20 THB73.67840 NPR
50 THB184.19600 NPR
100 THB368.39200 NPR
250 THB920.98000 NPR
500 THB1841.96000 NPR
1000 THB3683.92000 NPR
2000 THB7367.84000 NPR
5000 THB18419.60000 NPR
10000 THB36839.20000 NPR