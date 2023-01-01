روبية نيبالية إلى درهم مغربي

تحويل NPR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٧٧٫٣٤ mad

1.00000 NPR = 0.07734 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:26 UTC
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NPR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065588.30811.43641.663540.964518.3618
1GBP1.152811.22835101.8051.655941.91781.1118821.1682
1USD0.938550.8141182.87951.34811.561280.9051517.233
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626580.0188380.01092130.207928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الدرهم المغربي
1 NPR0.07734 MAD
5 NPR0.38668 MAD
10 NPR0.77337 MAD
20 NPR1.54673 MAD
50 NPR3.86683 MAD
100 NPR7.73366 MAD
250 NPR19.33415 MAD
500 NPR38.66830 MAD
1000 NPR77.33660 MAD
2000 NPR154.67320 MAD
5000 NPR386.68300 MAD
10000 NPR773.36600 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Nepalese Rupee
1 MAD12.93050 NPR
5 MAD64.65250 NPR
10 MAD129.30500 NPR
20 MAD258.61000 NPR
50 MAD646.52500 NPR
100 MAD1293.05000 NPR
250 MAD3232.62500 NPR
500 MAD6465.25000 NPR
1000 MAD12930.50000 NPR
2000 MAD25861.00000 NPR
5000 MAD64652.50000 NPR
10000 MAD129305.00000 NPR