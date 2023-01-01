روبية نيبالية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل NPR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
58.82 hkd

1.00000 NPR = 0.05882 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:24 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 HKD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065588.30811.436241.663150.9643518.3594
1GBP1.15311.22855101.8221.656021.917661.111921.1689
1USD0.938550.813968182.87951.347951.560910.9050517.2308
1INR0.0113240.00982110.012065710.0162640.01883350.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

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NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار هونغ كونغ
1 NPR0.05882 HKD
5 NPR0.29411 HKD
10 NPR0.58822 HKD
20 NPR1.17645 HKD
50 NPR2.94112 HKD
100 NPR5.88225 HKD
250 NPR14.70562 HKD
500 NPR29.41125 HKD
1000 NPR58.82250 HKD
2000 NPR117.64500 HKD
5000 NPR294.11250 HKD
10000 NPR588.22500 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Nepalese Rupee
100 HKD1700.03000 NPR
200 HKD3400.06000 NPR
300 HKD5100.09000 NPR
500 HKD8500.15000 NPR
1000 HKD17000.30000 NPR
2000 HKD34000.60000 NPR
2500 HKD42500.75000 NPR
3000 HKD51000.90000 NPR
4000 HKD68001.20000 NPR
5000 HKD85001.50000 NPR
10000 HKD170003.00000 NPR
20000 HKD340006.00000 NPR